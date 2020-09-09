东盟会议伊始即现唇枪舌弹紧张

越南作为轮值主席国召集的东盟外长会议，今天在河内拉开4天会期待帷幕。开幕式上，已经出现国际间紧张和地区争议的阴影。东道主越南总理阮春福致辞即提南海分歧不太平，而美国国务卿蓬佩奥则指责中国欺负邻国，现唇枪舌弹。中国外长王毅与会，目前没有消息报告王毅如何发言。

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据共同社也说，东盟外长会议开幕，美中对立成焦点。

东盟（ASEAN）10个成员国外长会议9日以在线形式召开，日美中韩等地区外国家也参加的持续至12日的一系列视频会议开幕。涉及南海局势和香港等问题的美中对立走向以及新冠疫情对策成为焦点。

据东盟轮值主席国越南的总理阮春福在开幕式上致辞称：“包括南海在内的地区形势出现很多变化，对和平与稳定造成影响。”

美国国务卿蓬佩奥和中国国务委员兼外交部长王毅预计将出席9日傍晚的东亚峰会外长会议，或将展开交锋。日本外相茂木敏充也计划参会。12日的东盟地区论坛（ARF）部长会议还包括朝鲜，但该国外长连续两年不参加，而是由朝鲜驻越南外交官出席。

据该报道，南海局势紧张对于越南和菲律宾等沿岸各国加入的东盟而言，会直接导致地区局势不稳。外长会议联合声明草案考虑到中国加强实际控制，写入了“关切”一词。