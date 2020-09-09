东盟外长会今在越南开幕 中美争执如影随形

2020年东盟峰会今天在越南河内开幕，会期预定4天至12日。因新冠肺炎病毒疫情冲击亚太与全球，疫情造成的各种影响改变东盟峰会的传统氛围，中美争执，南海紧张或成为关注焦点。如何为东盟成员国加注疫后经济拯救，也将是主要议题。越南加快与美国双边关系发展，同时与中国加深南海主权矛盾分歧，作为轮值主席国，越南在东盟峰会影响不可小觑。

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据法新社今天发自河内消息，指出东盟峰会议题菜单上赫然显见南海与北京与华盛顿之间的紧张关系。并说华盛顿与北京之间在南中国海的紧张局势升级是今天开幕的东南亚地区峰会上讨论的中心议题。

由河内主办的东南亚国家联盟外交部长会议将通过视频会议举行，直至9月12日。美国国务卿蓬佩奥和中国外交部长王毅将与会。

几个月来，华盛顿和北京一直在南海加紧军事演习，南海是世界海上贸易的重要途径，该海域蕴藏最丰富的资源和多样性水下生物。

据法新社说，因中国申要几乎南海全域主权，南海持续出现争议与紧张，菲律宾，马来西亚，文莱，印度尼西亚，新加坡和越南等国反对中国的主张，并也申要主权。

8月底，美国宣布对中国公司和官员实施制裁，这些公司和官员被指控涉嫌参与南海岛礁等哨所等“军事化”建筑。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在会议前表示：“中国共产党对邻居的威胁越来越明显，而且正在不断增长。”

该报道称，北京和华盛顿之间的关系进入了冰河时代，特别是自新冠肺炎病毒疫情大流行以来，美国总统特朗普将疫情归咎于中国当局缺乏透明度。从香港的命运到对工业间谍活动的指控到维吾尔族穆斯林的权利，最初只限于贸易问题的中美关系紧张局势已经严重恶化。

法新社说，蓬佩奥现在主导美国外交政策的主轴，蓬佩奥呼吁自由民主世界联合战胜中国共产党的“新暴政”。

朝鲜半岛问题也是东盟会议的优先议题之一。自去年朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普之间的首脑会议破裂以来，平壤与华盛顿之间就朝鲜核武库的谈判陷入僵局。

东盟会议的与会者还将研究针对冠状病毒大流行所造成的经济危机的补救措施，该流行病摧毁了该地区多年的经济增长。