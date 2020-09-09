日本暂停阿斯利康新冠疫苗临床试验

英国英国阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暂停了其冠状病毒疫苗临床试验 。

英国阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暂停了其冠状病毒疫苗临床试验，其原因是新型冠状病毒疫苗在临床试验中疑似发生副作用，一名志愿者患有无法解释的疾病，关于这一问题，该公司日本法人的公关负责人9日表示将叫停在日本的临床试验。

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阿斯利康的公关方面表示：为了使独立委员会的对安全数据进行调查，疫苗临床试验自动停止。

阿斯利康的公关方面表示：在发现于临床试验中发生原因不明的症状的可能性的时候，停止试验是为了保证试验的彻底的安全性所制定的措施，现在正在进行调查。

暂时停止临床试验的，是牛津大学和阿斯利康共同开发的疫苗“AZD1222”。根据阿斯利康的消息，在接种后这种疫苗后，怀疑在临床试验的参加者中出现严重的副作用反应。

日本厚生劳动大臣加藤胜信8月7日表示，英国制药巨头阿斯利康正在研发的新型冠状病毒感染症疫苗，日本政府基本与该公司达成了协议，若疫苗能投入实用，从明年起将接受1.2亿次份的供应。

日本原计划到明年3月底为止接受3000万次份。加藤向媒体表示：“将朝着最终签约的方向迅速推进磋商，还会继续与其他疫苗厂家开展磋商。”那时日本政府已经就接受6000万人份的疫苗供应，与美国制药巨头辉瑞基本达成协议。

日本从上个月末刚刚开始对这种疫苗进行临床试验，阿斯利康表示：包括日本在内，都暂停临床试验，以检验其安全性。