访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
新冠病毒/疫苗

日本暂停阿斯利康新冠疫苗临床试验

发表时间：

英国英国阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暂停了其冠状病毒疫苗临床试验 。
英国英国阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暂停了其冠状病毒疫苗临床试验 。 © Dado Ruvic
作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

英国阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暂停了其冠状病毒疫苗临床试验，其原因是新型冠状病毒疫苗在临床试验中疑似发生副作用，一名志愿者患有无法解释的疾病，关于这一问题，该公司日本法人的公关负责人9日表示将叫停在日本的临床试验。

广告

阿斯利康的公关方面表示：了使独立委会的安全数据调查，疫苗试验停止。

阿斯利康的公关方面表示：在发现试验生原因不明的症状的可能性的候，停止试验了保证试验底的安全性所制定的措施，在正在调查

暂时停止试验的，是牛津大学和阿斯利康共同开的疫苗AZD1222”。根据阿斯利康的消息，在接种后种疫苗后，怀疑在试验的参加者中出现严重的副作用反

日本厚生劳动大臣加藤8月7日表示，英国制阿斯利康正在研的新型冠状病毒感染症疫苗，日本政府基本与公司达成了协议，若疫苗能投入用，从明年起将接受1.2亿次份的供

日本原划到明年3月底接受3000万次份。加藤向媒体表示：“将朝着最终签约的方向迅速推磋商，继续与其他疫苗厂家开展磋商。”那日本政府已就接受6000万人份的疫苗供，与美国制头辉瑞基本达成协议

日本从上个月末刚刚开始对这种疫苗试验，阿斯利康表示：包括日本在内，都试验，以检验其安全性。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。