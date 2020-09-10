大爆炸1个月后 贝鲁特港再爆大火 民众惊恐

在黎巴嫩首都贝鲁特发生惨烈大爆炸后一个多月，9月9日，贝鲁特港再次发生大火，现场浓烟滚滚。民众对8月的大爆炸仍记忆犹新，这场大火让他们宛如惊弓之鸟。红十字会消息显示有一人受伤。《华盛顿邮报》驻贝鲁特主管丽兹·斯莱（Liz Sly）在推文中说，黎巴嫩军队已告诉人们撤离港口免税区附近地区，社交媒体上流传着录像，显示有工人逃离港口。

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据美联社报导，当地电视台表示，在港口附近的公司已要求其雇员离开，黎巴嫩军队关闭了该港口附近主要道路，并将车辆引向其它地区。

目前尚不清楚是什么原因导致贝鲁特港发生大火，但黎巴嫩国家新闻社报导说，大火是在放置汽油和轮胎的仓库爆发的。

“中东之眼”（Middle East Eye）记者拉吉普·索鲁（Ragip Soylu）在推特上写道，黎巴嫩军方确认轮胎仓库发生大火，灭火行动（包括使用军用直升机）已经开始。

半岛电视台英语在线记者蒂莫尔·阿扎里（Timour Azhari）发推文说，“几天前，民防部队说他们扑灭了一场较小的火灾”。

《时代周刊》的丽贝卡·科拉德（Rebecca Collard）在推特上发布了一段视频，显示大火区域浓烟弥漫的天空。

她写道：“一个月前的#BeirutBlast（贝鲁特大爆炸）之后，其中一些（建筑物）仍没有窗户，现在它们被（可能是有毒的）黑烟吞没了。”

警方发言人约瑟夫·姆萨拉姆（Joseph Msalam）上校告诉美联社，他们目前尚没有来自港口发生的任何消息；他说火灾现场的设施目前在军队控制之下。

当被问及火灾是否由轮胎和机油燃烧引起时，他说：“我不知道。可能是集装箱。我真的不知道那里有什么。”

8月4日，贝鲁特港地区将近3,000吨硝酸铵发生大爆炸，造成190多人死亡，约6,500人受伤，并破坏了黎巴嫩首都数千座建筑物。上周，军方在港口附近发现了4吨以上的硝酸铵，并表示正在“处理这些材料”。