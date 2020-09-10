美国制裁华为， 韩国半导体企业以及供应链相关行业遭受损失

根据美国商务部上月17日对华为作出的额外制裁决定，使用美国企业的设备、软件和设计生产的半导体15日起未经美国政府批准不得向华为供货。受此影响，韩国半导体企业以及供应链相关行业均将遭受直接或间接的损失。

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韩联社报道，不包含美国技术的半导体产品寥寥无几，此次制裁涉及包括DRAM（动态随机存取存储器）以及NAND闪存在内的半导体全领域。业界人士分析称，考虑到美国在全球半导体市场的影响力，韩国企业难以忽视美国制裁继续向华为供货。

受制裁影响，韩国半导体生产商三星电子和SK海力士15日起将停止向华为供货。鉴于面板驱动IC芯片属于制裁对象，显示器面板被列入制裁品类清单，三星显示器和LG Display将停止向华为供应智能手机OLED面板。LG Display也无法再向华为供应电视OLED显示屏。此外，若华为受此影响暂停生产智能手机及通信设备，与此相关的零部件企业恐将受到不小的打击。

韩联社说，有分析指出，尽管下半年服务器DRAM等半导体价格有所下跌，但华为的扩大库存战略将其副作用抵消，韩国半导体企业第三季度业绩整体向好。但第四季度的业绩下滑则不可避免。

业内人士分析称，三星电子和SK海力士已着手制定发掘新客户战略，OPPO、VIVO、小米等中国企业也有可能填补华为的空缺，美国在大选后或将改变对华为的态度，制裁带给韩企的冲击不会持续太久。