Covid-19：班加罗尔重启 疫情峰期未至

印度当前有两急：Covid-19疫情爆发，国内生产总值崩溃。当局在试图控制卫生势态的同时，着手恢复经济。经济重镇班加罗尔的地铁ˎ 工地和酒吧都已重新开门，但医务人员对患者人数增加感到不安，因为，这里的疫情峰期还没来到。

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本台RFI法广记者Côme.B周五（2020年9月11日）从班加罗尔发回了一篇有关当地Covid-19疫情与印度经济的长文，在此予以着重介绍。

在班加罗尔一家大医院(hôpital Jain)的走廊里，医生感到担忧。确诊遭感染的人数在不断增加。最近两个月以来，涌入这家医院里的患者越来越多。如今，四十张配备了呼气机的病床几乎总是满员。医院正尝试着要开辟第二病区。而让人感到不安的是，当地目前尚未达到疫情峰期。

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印度现在是全球疫情严重程度排名第二的国家，累计有450万个确诊病例，印度经济已被打趴。今年第二季度（2020年4月-6月）的国内生产总值萎缩了23，9%。建筑业的跌幅达50%。

班加罗尔在疫情下恢复生活生产

当地公共交通的恢复还很糟糕，乘坐地铁需要排队近半小时，接受两次体温测量，但地铁里几乎没有乘客。而街头的巴士则人头涌涌，此前采取的防疫措施已不是必须，理由是因为没有得到遵守。

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在班加罗尔知名的Church Street，关门了6个月之久的酒吧，现在恢复了人气。酒吧里的一名女顾客在接受采访时也证实，这里的人们不再预防病毒，一些人不戴口罩ˎ 不洗手ˎ 不遵守社交距离。

印度每日近十万确诊死亡率下降

重启经济推动了Covid-19在印度的大流行,不过hôpital Jain医院的Covid-19重症护理区负责人在电话中表示，医院没有忙不过来。病人确实越来越多，但班加罗尔的死亡率在下降，目前为1,4%。80%的患者无症状，医院把这些人送回家隔离。印度现已结束封城，每天的确诊人数接近10万。

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