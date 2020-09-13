澳洲内政部长︰若有人伪装记者从事违法活动会面临执法

澳大利亚内政部长达顿（Peter Dutton）9月13日在接受澳大利亚广播公司采访时表示，“如果有人伪装记者、企业领袖或任何其他身分，而且有证据显示他们正以相反的性质违背澳大利亚法律，那么澳大利亚安全情报组织（ASIO）和澳大利亚联邦警察等有关部门就会采取行动。”

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此前，澳大利亚广播公司和《澳大利亚金融评论报》的两名驻华记者，常驻北京的比尔·博图斯（Bill Birtles）和常驻上海的迈克尔·史密斯（Michael Smith）在周一紧急撤离回国。他们在上周三夜间突遭中国国安夜间突访，并被要求就一起“国家安全案件”接受问话。随后二人分别前往澳洲驻华大使馆和驻上海总领馆寻求领事协助，最终在中澳官员的交涉下，二人在接受了中方人员的问话后得以被允许离境回到澳大利亚。

对此，中国外交部发言人赵立坚在周三证实，澳洲安全情报机构曾于6月下旬突然搜查4名新华社、中央广播电视总台和中新社等中国媒体驻澳洲记者住处，并扣押电脑和手机。中方指控澳方“粗暴侵犯”中国记者正当合法权益。就澳中之间发生的这一系列事件，达顿周日在受访时拒绝证实在澳洲工作的中国记者曾于今年6月被澳大利亚情报部门问话。他坚称，目前调查仍在进行当中，但提及澳方情报机构进行了一些活动。

达顿表示，“如果澳大利亚安全情报组织有足够的理由执行搜查令或进行其他活动，那么他们将进行该活动。”他并指，澳大利亚联邦警方和澳洲外交部等相关机构付出了大量努力，以确保对澳洲境内无论何处发生的外国干涉都进行处理。他补充说，“如果有人伪装是记者、企业领袖或任何其他身分，而且有证据显示他们正以相反的性质违背澳大利亚法律，那么澳大利亚安全情报组织（ASIO）和澳大利亚联邦警察等有关部门就会采取行动。”

采访中，主持人还提到美国政府对驻美中国记者的数量采取了配额限制，并要求他们每三个月就要重新申请工作签证，“你如何看待在澳大利亚工作的中国记者，他们是否应受到与同行相比更为严格的规则（限制）？”对此，达顿回答说，“我们会观察美方正在采取的措施，但我们应依照我们自己的系统和规范行事。”他说，“除此之外，我们不会受到（来自外部的）影响，如果人们在我们这里以记者的身份工作，他们对新闻进行公正的报道，那没有问题；但如果他们是在我们这里向特定的社群提供带有偏见的观点，那我们就需要考虑，他们是不是试图进行干涉或者采取间谍行动。这是我们不能接受的。"

达顿说，“对于那些来到我们国家像你的同事一样对事情进行认真彻底的审查的话，我们则完全不介意。我们希望遵循法治，也如此行事。我们也希望他人能一样这么做。但我们也不会对那些违法法律，干涉我们的民主和政体，盗窃知识产权的人加以无视。”他强调，“我们不会让这些事情发生，总理对此的态度也十分明确”。