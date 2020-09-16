印度外长：就深圳振华事件与中国驻印大使交涉

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）9月16日就媒体近日报导指，中国深圳振华数据信息技术有限公司收集全球240多万人数据事件中，包括万逾名印度人和机构的消息，就提出相关质询的印度议会议员做出了回应。他介绍称，印度外交部当天就此事与中国驻印大使孙卫东交涉，在北京的印度驻华大使馆也向中国外交部提出了这一问题。

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综合消息显示，曾经在北京大学担任经济学教授的美国学者鲍尔丁（Christopher Balding）9月13日在曝光深圳振华巨大境外个人数据库时说，“这项发现首次证实了人们对中国大量搜集境外个人数据以影响和控制外国事务的猜测。”鲍尔丁称，当他去年开始研究中国科技巨头华为公司的运作时，有人意外地给他递送了深圳振华数据公司的庞大数据库资料。这些人中被指包括外国国家领导人、军事官员、企业家和艺术家等。

《印度快报》等该国媒体日前在报导这一消息时提及，深圳振华被曝光的境外个人数据库中还包括1万多名印度公民和机构，甚至包括印度总统科温德、总理莫迪、国大党主席索尼娅·甘地及他们的部分亲属都在该公司的数据监控之中。苏杰生周三在写给印度议会议员、国大党秘书长维奴戈帕尔（K.C. Venugopal）的签名信中表示，针对后者和多名议会议员就此事的反应和呼吁，印度外交部已在当天与中国驻印大使孙卫东交涉，在北京的印度驻华大使馆也向中国外交部提出了这一问题。

苏杰生写道，中方表达指，深圳振华是一个私人公司并对此作出过公开表态。此外，中国外交部重申该公司与中国政府不存在任何联系。他还提到，深圳振华的一名代表曾表示，该公司收集的数据是开源数据与西方国家的类似机构无异。该公司还否认从机密来源获取私人信息。至于相关数据库，深圳振华称，这是一种帮助个人与他们所使用的社交媒体连接的机制。

苏杰生表示，印度政府已在印度国家网络安全协调员的领导下成立了一个专家委员会，以对相关的报导内容进行研究。该委员会将评估事件影响，及对任何违法行为进行评估，并会在30天内提交相关建议。当体稍早时，维奴戈帕尔等多名印度国大党成员纷纷在议会表示，莫迪政府应对此事给予高度关注。有的国大党议员还要求当局召见中国驻印大使以示不满和抗议。