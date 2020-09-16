日本菅义伟新政权正式杨帆

在14日下午日本自民党选出新总裁以后，日本安倍晋三内阁16日上午在临时内阁会议上全体辞职，安倍在任首相天数包括第一届内阁在内达到3188天，为日本历史上最长的内阁，而在16日下午召开的众议院全体会议上，新当选的日本自民党总裁菅义伟（71岁）在指名选举中当选第99任首相，经过在皇宫举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式，由自民党与公明党联合执政的菅义伟内阁正式杨帆。

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在14日下午日本自民党选出新总裁以后，日本安倍晋三内阁16日上午在临时内阁会议上全体辞职，安倍在任首相天数包括第一届内阁在内达到3188天，为日本历史上最长的内阁，而在16日下午召开的众议院全体会议上，新当选的日本自民党总裁菅义伟（71岁）在指名选举中当选第99任首相，经过在皇宫举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式，由自民党与公明党联合执政的菅义伟内阁正式杨帆。

菅义伟内阁新的阁僚职位已经敲定，从菅义伟新内阁的布局来看，副首相兼财务相麻生太郎（79岁），外相茂木敏充（64岁）等8名安倍内阁原阁僚留任，如此众多的重要阁僚留任，表示菅义伟一贯强调的新内阁继承安倍路线的意志，也被在野党讽刺为“完全继承了安倍内阁的衣钵”。

从菅义伟本人的外交倾向和外相茂木敏充留任等来看，菅义伟政权以日美同盟为基础同时重视与中国等邻国的关系的外交方针基本不会改变。

菅义伟为了表达对行政改革和规制改革的意愿，让此前为防卫相的河野太郎（57岁）出任行政改革和规制改革担当相。作为新型冠状病毒疫情对策的数字改革担当相起用原IT和科学技术担当相平井卓也（62岁），为准备2025年大阪･关西世博会，起用井上信治（50岁）专门担任世博相。

阁内调任的有原厚生劳动相加藤胜信，转任内阁官房长官，原防卫相河野太郎调任为行政改革和规制改革担当相，原国家安全委员会委员长武田良太转任总务相。

首次入阁的有安倍胞弟、防卫相岸信夫（61岁）以及农相野上浩太郎（53岁）、复兴相平泽胜荣（75岁）、一亿总活跃担当相坂本哲志（69岁）和井上卓也5人。

岸信夫的入阁引人注目，他和台湾方面关系密切，多次访问台湾，2013年4月底5月初，他率领自民党众参两院议员访问台湾时，于5月1日与李登辉见面，今年8月9日与前首相森喜朗一行赴台，前往设置李登辉追悼会场的台北市台北宾馆，向李登辉遗像献花并表示悼念。9月19日台湾举行李登辉追思告别礼拜，岸信夫仍将前往。