菅义伟不以中国为敌  习近平李克强同贺

日本官房长官菅义伟，在5月28日下午的记者会上，针对中国人大通过涉港《国安法》指出：在国际社会和香港市民强烈的担忧中通过决议，对此表示深深地忧虑。

日本时间16日夜9时，日本新首相菅义伟举行了担任首相后的首次记者会见。他曾在12日表示不希望与中国为敌，他当选后中国国家主席习近平与国务院总理李克强致电同贺菅义伟当选首相

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在16日的记者会上，菅义伟指出：今天，我受命成为内阁总理大臣，在与公明党的联和政权下，担负起国政的重大责任。

到目前为止，第2次安倍内阁出发以来，致力于日本经济的复苏与外交安全保障的重构，以建立所有年龄层的社会保障制度为重要课题。进入今年之后，开始对处新型冠状病毒感染症扩大这一前所未有的事态。

现在感染仍在继续，也依然处在严酷的经济状况的国难之中，因此绝对不能允许政治空白的存在，为了克服时艰，迅速能让国民回到安心的生活中，我们将继承安倍政权的工作，并推进其进一步发展。

在9月16日的记者会上，在谈及安全保障时菅义伟指出：将以日美同盟为基楚。同时他也指出：在推进自由、开放的印度洋太平洋战略的同时，也要和中国、俄罗斯等近邻诸国建构稳定的关系。

在9月12日于日本记者俱乐部举办的公开辩论会上，针对他的竞争对手，前自民党干事长石破茂提出的以北约为参考，建立“亚洲版北约”是构想。菅义伟表示反对。他表示不希望在亚洲制造敌人和“中国包围网”，认为不符合日本的外交战略和国家利益，是不正确。

他的“不以中国为敌”的观点受到中国的普遍赞扬。中国国家主席习近平16日发来贺电，他在贺电中指出，中日互为友好近邻，同是亚洲和世界上重要国家，发展长期稳定、友好合作的中日关系，符合两国人民根本利益，也有利于亚洲和世界的和平、稳定、繁荣。双方应恪守中日四个政治文件确立的各项原则和四点原则共识精神，积极推动构建契合新时代要求的中日关系，造福两国和两国人民，为维护世界和平、促进共同发展作出积极贡献。

16日，中国国务院总理李克也强致电祝贺菅义伟当选日本首相，表示中方愿同日方一道，加强两国各领域友好交流与务实合作，共同推动两国关系取得新的更大发展。