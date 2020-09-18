平壤被怀疑准备潜射最大战略导弹

分析人士和安全官员说，在侦测到朝鲜一个重要基地出现一系列活动后，他们正在观察该国是否会利用即将到来的节日，公布新的武器或试射潜射弹道导弹(SLBM)。朝鲜料将在10月10日举行大型阅兵仪式，以纪念朝鲜劳动党成立75周年。

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据路透社今天报道称，朝鲜一造船厂活动频频，引发猜测其可能在准备试射潜射导弹。朝鲜料将在10月10日举行大型阅兵仪式，以纪念朝鲜劳动党成立75周年，可以看到军队方队正在演练。一些观察人士表示，朝鲜可能自2018年以来首次展示其最大的导弹。

图像分析人士和安全官员警告说，目前为止没有确凿证据表明朝鲜即将发射导弹。但在9月初几次台风袭击朝鲜之后，卫星照片显示，新浦南部造船厂进行了一系列活动，一艘曾用于水下导弹发射的驳船就停泊在这里。

每日朝鲜(Daily NK)周四援引该船厂附近不具名消息人士的话报导称，该现场“正在忙于准备弹道导弹发射的活动”，官员和研究人员自8月底以来陆续抵达。

据该报道，美国智库38 North在周三的报告中表示，图像显示该船厂“活动很频繁”，但“未观察到其他准备发射的迹象”。James Martin非营利研究中心资深研究员Dave Schmerler表示，尽管活动确实表明正在对导弹驳船进行某种工作，该导弹驳船已从船坞移出或被重新安置在罩棚下，但这也与暴风雨过后的基本修复工作相符合。

美国驻朝鲜军队指挥官上周表示，尽管朝鲜可能会推出一种新的武器系统，但没有迹象表明朝鲜正打算在预期的阅兵之前“出击”。