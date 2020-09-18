特朗普贺菅义伟任首相 日安保局长访美

美国总统特朗普17日在推特上发文祝贺菅义伟当选日本第99代首相。特朗普表示：我很高兴地期待在不久的将来我们能够举行会谈。这是特朗普首次在推特上祝贺菅义伟当选首相。

广告 继续浏览后续

特朗普指出：您的成长史非常之好。在这里，他所意识到的是出生在一个普通的草莓农家，一边在东京的水产批发市场筑地市场打工，一面在法政大学读书等自强不息，艰苦奋斗的菅义伟的成长史，使他终于担负起领导国家的首相的重责。

特朗普在推特中写道：菅首相为了世界，为了日本，一定能做出非常大的贡献。

有消息人士称，菅义伟首相与特朗普总统大约在本周内举行电话会谈。

另据报道，继安倍内阁之后，在菅义伟内阁继续担任国家安全保障局局长的北村滋，从9月22日开始访问美国，将与美国政府高官会谈，向美国方面说明菅义伟新政权以日美关系为基轴的外交方针。

北村滋访美的期间是22日至26日，将与美国总统国家安全事务助理奥布莱恩(Robert O'Brien)举行会谈。白宫在7月底表示，奥布莱恩的新冠病毒检测呈阳性。当时奥布莱恩症状轻微，一直在自我隔离，并在另一个安全的地点办公。

他在8月19日痊愈后，与北村滋举行了电话会谈，据说双方就亚太地区形势，中国海警船持续进入钓鱼岛日本认为是领海的区域、香港及朝鲜等问题等交换了意见。

这将是菅义伟任首相以来，首次派高官外访。