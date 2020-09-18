菅义伟上任获74％支持率 人品好受赞

随着菅义伟内阁启动，日本经济新闻和TV Tokyo于9月16、17日进行了紧急舆论调查。结果显示，菅义伟内阁支持率达到74％，在日本历届刚上台的新内阁中排在第3位。与8月针对安倍晋三内阁实施的上次调查相比，支持率上升了19个百分点。关于支持菅义伟内阁的理由，回答首相人品和稳定感的受访者居多。

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据日本经济新闻今天报道称，菅义伟内阁支持率达74％，人品获好感。

从有统计记录的1987年以后的调查结果来看，政权上台时内阁支持率最高的是2001年的小泉纯一郎内阁，达到80％。排在第2位的是2009年的鸠山由纪夫内阁，支持率为75％，菅义伟内阁紧随其后。2012年的第2届安倍内阁刚上台时支持率为62％。

关于支持菅义伟内阁的理由（多选），回答“人品值得信赖”的受访者最多，比例达到46％。菅义伟在自民党总裁选举中介绍了自己的出身，称“我是寒冷多雪的秋田的农民家庭的长子”，还多次说明了自己经由地方议员等参与国家政治的经历。

近年来，在支持安倍内阁的理由中，“人品值得信赖”的比例只有10％水平。随着首相更迭，支持理由也发生变化。

据该报道称，支持菅义伟内阁的第2大理由是“有稳定感”，比例达到39％。菅义伟在长达7年零8个月的时间里作为内阁官房长官推进了危机管理等工作。在支持安倍内阁的理由中，“有国际观念”的比例超过20％，而菅义伟内阁的这一比例下降至7％。

不支持内阁的比例减少了20个百分点，降至17％。不支持的理由主要在于“内阁以自民党为中心”（48％）和“政府和党的运营机制不好”（32％）。从最近的调查结果来看，不支持安倍内阁的理由是“政策不好”，比例超过30％。此次这一比例为13％。

按性别来看，女性的内阁支持率为77％，男性为72％。安倍内阁在大多数调查中，都是男性的支持率高于女性。按年龄来看，18～29岁群体对菅义伟内阁的支持率高达87％。

据该报道说，认可的最主要原因是“有稳定感”，占29％。第二大原因是“继承了安倍内阁”（24％）。“不认可”的最主要原因是“继承了安倍内阁”，占30％，其次是“受派系意向牵制”，占26％。

据报道介绍，此次调查是日经Research在9月16日、17日两天面向日本全国18岁以上男女实施，以包含手机号码在内的随机拨号方式进行，共获得了1007份回答。回答率为47.6％。