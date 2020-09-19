涉向中国提供敏感国防信息 印度逮捕前环时作者等3人

印度德里警方9月19日透露指，日前发现曾为中国官媒《环球时报》撰文的该国自由记者沙尔马（Rajeev Sharma）涉嫌从事间谍活动，曾向中国情报机构传递国防敏感信息于14日被捕。此外，印方还抓捕了一名叫石青（音译：Qing Shi）的中国女子和尼泊尔男子辛格（Sher Singh），二人被指涉嫌向该记者支付情报酬劳。

广告 继续浏览后续

据《印度斯坦时报》 报导，德里警察局副局长亚达夫（Sanjeev Yadav）表示，调查显示沙尔马与一名叫迈克尔（Michael）的中国情报官员保持联系，并将包括洞朗地区在内的印中不三国交界处有关印军部署的机密信息交给了后者。另外，沙尔马还被指向中方情报官员提供了印度和缅甸军事合作的信息，及其他的一些中印边境军队部署的相关细节。

警方称，中方情报人员为沙尔马的每项任务支付500美元，自2019年以来，他已经从中获得300万卢比（约40 755美元）。警方指，而在此之前，他们不知道沙尔马已经得到了多少钱。警方还提到，沙尔马2010年到2014年曾为中国官媒《环球时报》撰文。在看了他的专栏后，一位来自中国昆明，名为迈克尔的中方情报官员透过职业社交媒体领英（LinkedIn ）联系了他，并邀请他来昆明，行程花费全由迈克尔出资。会面时，迈克尔要求沙尔马就中印关系各方面提供帮助，2016年至2018年，后者与迈克尔和另外一位相关人员Xou保持联系。

警察介绍称，沙马尔曾在老挝、马尔代夫与迈克尔、Xou见面并作简报，也曾通过电子邮件和社交媒体进行联系。2019年1月，沙尔马在昆明与一间中国媒体公司的负责人“乔治”（George）见面，会面过程，乔治邀请夏尔马撰写有关达赖喇嘛的文章，每篇文都可获得500美元酬劳，而他们会透过公司在南德里（South Delhi）的姊妹公司付款。

警局副局长雅达夫指出，他们发现沙马尔透过空壳公司获得报酬，该公司由外国机构经营，负责人为一对中国籍夫妻张昌（音译：Jhang Chang）以及张莉莉（Chang-li-lia），他们以假名苏杰拉与亚纱经营该公司。而他们目前人都在中国，由目前已被捕的石青与辛格负责经营业务。警方指出，沙马尔是在9月14日因被发现持有机密文件被捕，法院于15日审理他的案件，他已被警方拘留6天，目前他已经提交保释申请文件，将在本月22日接受处理。