泰国亲民主派学香港抗争的模式示威

数以千计的泰国大学生周六在首都曼谷街头游行，要求政府下台。泰国大学生运动仿香港抗争模式已与当局较量了数月之久。泰国政府的回应包括加强网络控制，数以千计的网页被封。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Carol.I2020年9月19日周六发自曼谷报道，随着数以百计的网站和那些最有影响力活动分子的推特和脸书账户被关闭，泰国政府加强控制，避免集会规模过大。上次集会是在几周前，参加人数超过两万。而这一次，组办方呼吁示威者在现场露营直到9月20日周日晚。

之前相关报道 泰国数千人上街反政府示威要求修宪

泰国示威以香港为榜样

组办者认为，至少会有五万人参加本周末的集会，可能是泰国在2014年发生政变后，规模最大的一次集会。自今夏以来，这一运动几乎每天都在街头游行，主要是年轻人ˎ 大学生和市民。他们学香港的抗争模式，但没有领袖人物，通过社交网络联络。

他们的诉求重点包括，呼吁结束对泰国政治异议人士的骚扰ˎ 解散议会，总理辞职，修订2017年版泰国宪法。

泰国警方做好介入准备

如果说组办方没有放弃原定游行到议会的计划，如今他们似乎前所未有的下定了决心，承诺会带来意外。到目前为止，示威活动没有造成暴力，但这又能持续多久？警方已表态，不会任年轻人胡来。

法国学者Eugénie.M在接受本台RFI法广记者Heike.S采访时指出，于2016年登基的泰王玛哈·哇集拉隆功(Roi Vajiralongkorn)，没有能够维护好他的宗教气氛，这是造成泰国年轻人对王室的批评比他们的长辈鲁莽很多的原因之一。

其它 / Covid-19:英国工党2020视频年会开幕