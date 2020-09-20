泰国学生运动气候势大 罕见皇宫前万人喊“政府下台、人民万岁”

泰国学生抗议浪潮未歇，法政大学学生团体19日夜宿皇家田广场后，今天游行前往大皇宫，向警方递交请愿书，要求修宪、政府下台以及王室改革。警方部署大批警力在大皇宫前，学生及支持者抵达警方部署的栏杆前席地而坐，气氛一度相当紧张。据中央社报道，法政大学学生19日发起抗议，尽管曼谷天候不佳、阴雨绵绵，约2万人涌入皇家田广场，高喊“政府下台、人民万岁”的口号。由于泰国有严厉的冒犯君主罪，民众很少公开谈论王室，法政大学学生的声明在泰国社会投下震撼弹。

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据中央社今天报道，以法政大学学生为主体的学生抗议团体20日前往大皇宫，要提出改革王室诉求，由学生领袖之一的帕努莎雅向警方递交请愿书，要求修宪、政府下台以及王室改革。

泰国自7月以来全国掀起一片学运浪潮，8月10日法政大学学生在法政的兰实校区集会，并发布10点改革王室的声明。由于泰国有严厉的冒犯君主罪，民众很少公开谈论王室，法政大学学生的声明在泰国社会投下震撼弹。而另一个学生团体自由青年（Free Youth）转型而成的自由人民（Free People）8月16日在民主纪念碑前举行的集会更号召了万人，呼吁解散国会和修宪，成为2014年军事政变以来最大规模的示威抗议。

这波抗议浪潮未歇，以法政大学学生为主体的学生团体“法政与游行联合阵线”（United Front of Thammasat and Demonstration）19日在皇家田广场举行示威，尽管曼谷天候不佳，不时飘着细雨，但浇熄不了抗议人士的热情，2万多名群众高喊著“政府下台、人民万岁”的口号，表达对政府施政的不满。

据中央社说，学生和支持群众19日晚间夜宿皇家田广场，原先预计今天早上要游行到总理府递交请愿书，但学生领袖之一的巴利（Parit Chiwarak）今天早上宣布要游行到皇家田广场旁的大皇宫。

学生领袖们登上卡车，为了预防和警察冲突，其他学生们戴上防毒面具手牵手围成人墙，缓步前往大皇宫，警方部署大批警力在大皇宫前，学生及支持者抵达警方部署的栏杆前席地而坐，气氛一度相当紧张。

学生领袖之一的帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）代表学生团体将请愿书递交给曼谷警察局长帕卡彭（Pakapong Pongpetra），双方沟通了约半小时后，由帕卡彭收下请愿书。

请愿书的内容包括制定一部新宪法、总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）为首的政府下台以及王室改革。内容并提到，学生们的诉求并不是要废除王室，而是要维持王室，并解决王室目前面对的信任危机。

巴利在警方收下请愿书后表示已经达到初步目标，宣布今天的示威抗议到此为止。

泰国学生抗议浪潮未歇，新一波抗议由法政大学学生19日发起法政大学的学生团体今天发起抗议，位于大皇宫旁的皇家田广场涌入约2万名群众，高喊著“政府下台、人民万岁”口号，表达对政府施政不满。

泰国自7月以来全国掀起一片学运浪潮，8月10日法政大学学生在法政的兰实校区集会，并唸出10点改革王室的声明。由于泰国有严厉的冒犯君主罪，民众很少公开谈论王室，法政大学学生的声明在泰国社会投下震撼弹。

而另一个学生团体自由青年（Free Youth）转型而成的自由人民（Free People）8月16日在民主纪念碑前举行的集会更号召了万人，呼吁解散国会和修宪，成为2014年军事政变以来最大规模的示威抗议。

这波抗议浪潮未歇，以法政大学学生为主体的学生团体“法政与游行联合阵线”（United Front of Thammasat and Demonstration）周末在法政大学位于昭披耶河畔的校园发起集会，学生团体集会前曾举行记者会表示会提出王室改革相关诉求。

王室议题事涉敏感，各界严阵以待，总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在17日发表电视演说，向学生喊话。他指出抗议可能会造成第二波疫情，要学生先以国家经济大局为重。

法政大学一开始不愿意出借校园供学生使用，周六早上大批抗议人士一度挤在校门外要求进入校园，接着约在中午时分打开校门，抗议人士顺利进入校园。据中央社说，由于俗称“红衫军”的“反独裁民主联合阵线”（United Front for Democracy Against Dictatorship）在抗议前表态支持这场示威，因此除了年轻人外，不少红衫军的支持者也到场。