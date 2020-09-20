泰国9.19集会出人意料解散 改日集结

自从9月19日延续至今的泰国学生反政府示威活动于今晨宣告解散，集会者约定9月24日再度在泰国国会前集结。泰国警方高度戒备昨夜今晨的示威，布防大批警力。

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据据本台在曼谷特约记者江枫的报道，组织这场万人集会的几名学生领袖今晨（20/9）在集会地点设定“2020民主标志物”，宣誓要求政府执行民主体制改革。泰国当局对这场学生领导的反政府运动采取严密监控、高度克制的措施。随着示威人群不断扩增，军人和警察对政府官邸实施严密防护。不料集会领导人却带领示威队伍向泰国枢密院办公室转移，并在向泰国枢密院提交诉求书后宣告解散。据悉该份诉求书的内容包括了修改宪法和王室制度在内的10项意见。

参加集会的16岁女中学生阿卡拉宋（Akkarasorn Opilan）接受采访时表示：我们不仅仅只是争取未来，而是希望社会大众有一种政治觉醒。如今有一群人有能力和资源去改变这个国家，但他们却不愿意去做什么。我和朋友们希望这个国家拥有真正的民主。虽然我们个人的生活没有受到太大影响，但民主改革却能给千百万低收入的弱势族群带来广泛利益。

据该报道，就一些有年纪的高层领导、企业家和管理人员，他们不愿也不能发出政治呼吁，因为他们背后有家庭、企业和社会责任，一名受访者表示，我理解这些“政治沉默者”，但如果您害怕发声或继续沉默，将永远得不到民主。希望大家看到，这不是个人利益的问题，而是一个国家发生在人民大众身上的问题。这名示威者说，希望泰国社会高阶层人士以及掌握社会资源的精英人士重视民主政治，因为这会给大众带来利益。