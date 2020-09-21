日本首相与美澳首脑举行电话会谈

日本首相菅义伟20日晚与美国总统特朗普及澳大利亚总理莫里森举行了电话会谈，这是菅义伟在担任首相后首次与外国首脑进行电话会谈。

广告 继续浏览后续

在会谈中，日美首脑就携手加强日美同盟达成了一致。特朗普提出“一起让美日同盟得到进一步发展”，菅义伟强调“日美同盟是实现地区和平与稳定的基础”，并希望和特朗普一起加强双方合作，特朗普表示“完全赞同”。两首脑还就在朝鲜问题、新型冠状病毒感染症对应问题上的两国紧密合作达成共识。

菅义伟就朝鲜绑架日本人问题表示“为了早日解决这个问题，日本将采取果断措施”，并要求特朗普在这个问题上给予全面合作和支援。两人在实现建立“自由开放的印度太平洋”构想方面也取得了共识。

在此之前，菅义伟与澳大利亚总理莫里森举行了电话会谈。

在通话中，菅义伟指出，他将延续他的前任安倍晋三对于日美澳三方安全协议的高度重视，并且指出了加上印度在内的“四方协议”的重要性，中国将“四方协议”视为西方世界遏制中国的动向，而在2007年陆克文工党执政后，强调与中国的经贸关系及多领域的接触,对“四方协议”表现出谨慎的态度。莫里森政权则对“四方协议”持有积极态度。

同时，为了牵制在南海和东海活动频繁的中国，推动重视法律和国际规则的“自由开放的印度太平洋”构想，日美澳等国将朝着10月在东京召开日本、美国、澳大利亚、印度四国外长会谈的方向展开协调，除安全保障等方面的问题外，四国外长也将讨论在新型冠状病毒流行以后，中国的医疗用品外交和将要展开的疫苗外交对世界的影响等。

如果实现了四方外长的访日，将是3月新型冠状病毒流行以后外国部长级干部的首次访日，估计菅义伟将与四国外相举行会谈。