日本将全面解禁外国人入境

据日本多家媒体报道，目前日本政府目前正在研究，从10月初，将在全世界的范围内，面向外国人重新开始发放新签证，重新接纳由于新型冠状病毒影响而禁止入境的外国人。不仅商务人员，3个月以上的中长期滞留者也将成为主要对象，但是游客除外，而为了防止新冠感染扩大，需隔离两个星期，入境规模为最多一天一千人左右。外国人留学生的入境也将全面解禁。

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日本政府现在针对世界上的159个国家和地域，劝告日本人不要前往，也基本拒绝这些国家和地区的外国人入境。而日本政府在7月决定，将缓和与16个国家和地区之间商贸人员往来的限制，这16个国家和地区为越南、泰国、澳大利亚和新西兰、中国大陆、韩国、台湾、柬埔寨、新加坡、香港、澳门、文莱、马来西亚、缅甸、蒙古和老挝，在7月末，与越南等7个国家和地区之间的商贸人员的重新往来已经开始，因为并未出现新冠感染扩大的倾向，因此开始讨论从10月1日开始进一步开放外国人入境。

日本政府曾在4月1日决定，日本拒绝入境的国家和地区当时增至73个，其中包括美国、中国和韩国等。对于新增的国家和地区，禁止入境措施以4月3日0时为分水岭，此后到达日本的人员成为实施对象。持“永住者”、“日本人配偶者等”、“永住者的配偶者等”或“定住者”在留资格的人员等，在4月2日前持再入境许可出国，原则上可以从禁止入境对象地区再入境日本；但在4月3日以后出国，原则上为禁止入境对象。“特别永住者”与以往一样，不视为禁止入境对象。

不过从8月5日开始，在4月3日以前从日本出境的、持有在日本有效在留资格的这些地区外国人，也可以进入日本了；而4月3日以后出境的、持有长期在留资格的外国人如果没有亲属的丧葬和生孩子等特殊情况，仍然不能进入日本。

而从9月1日开始，现在在国外的持有日本在留资格的外国人，只有符合一定的条件，都可以再入境。但是也必须和日本人一样，要接受核酸检测并在旅店内隔离14天。

但是目前仍然没有开放发放新的签证，而从10月初开始，可能开始发放新的签证。

据记者向日本驻华大使馆的咨询，现在他们来没有接到政府方面有关这方面的的消息。