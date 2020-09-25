金正恩就韩国公民被朝军射杀事件向韩方“深切致歉“

遇害人是韩国一名渔业官员，韩国军方此前证实他21日在黄海临近两韩交界的延坪岛水域失踪，24小时后被朝鲜巡逻艇发现开枪打死，遗体被遗弃在水里，因担心有新冠病毒污染，因此焚尸。

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这是十年来首次韩国公民被朝鲜军队射杀事件，引发韩国愤怒。

韩国国家安保室长徐薰在记者会上公开了朝鲜致函的内容，金正日称这个意外是一个可耻的事件，他为因此让文在寅总统和韩国同胞感到失望而深切致歉。

法新社报道指，朝鲜、尤其是金正日表达道歉非常罕见，而事件发生之际，正值两韩关系停滞、朝美间无核谈判陷入僵滞。

平壤在对韩方的信中称，这名韩国人非法进入朝鲜海域并拒绝出示身份，朝军向他开枪射出10多发子弹，在射击后他没有任何动静，朝军在其10多米外进行了情况确认，发现他已不在漂浮物上，只能看到大量血迹。朝军由此判断该入侵者身亡，并根据国家应急防疫规定当场将浮游物浇汽油焚烧。

韩国军方周四称，这名韩国人在水中被朝鲜巡逻舰盘问了数小时，在发现他试图违背命令时，朝军按上级指示开枪射杀。

这名官员是周一在离朝鲜临海一公里半的韩国延坪岛附近的一艘巡逻船上失踪的，他当时穿着救生衣，船上有他留下的鞋子，显示他应是自愿跳入海中的。

中央社报道指，南北韩对各自非法逃离者的程序通常都是采用先调查后遣返的程序处理，金正恩执政至今共遣返了22名韩国逃离者，同时韩国方面根据本人意愿遣返朝鲜的脱北者有141人。