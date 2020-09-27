奥特加斯：美国继续在南海与东南亚盟友伙伴站在一起

美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）9月27日通过推特表示，“5年前的9月25日，习近平总书记曾保证中国将不会对位于南中国海的南沙群岛进行军事化”。她指，“这是又一来自北京的虚假承诺”，并称“我们继续与在南中国海的东南亚盟友和伙伴站在一起。”

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奥特加斯在美国国务院发表的声明中写道，“五年前的2015年9月25日，习近平总书记站在白宫玫瑰园，表示‘中国无意对南沙群岛进行军事化’，中国的哨所也不会‘瞄准或影响任何国家’。相反，中国对这些有争议的哨所实行了无所顾忌和挑衅的军事化，他们部署了反舰巡航导弹，扩大了军事雷达和信号的情报能力，建造了几十个战斗机机库，还建造了能够接纳战斗机的跑道。”

奥特加斯称，“中国共产党使用这些军事化的前哨作为胁迫的平台，以控制北京没有合法海事主张的水域。它们是数百艘海上民兵船只和中国海岸警卫队船只的集结地，这些船只经常骚扰民用船只并妨碍合法地执法活动，海上捕鱼及邻国的油气开发。”

她称，“中共不兑现其言行或承诺。近几个月来，我们看到前所未有的国家在联合国正式反对中国在南中国海的非法海上主张提出正式反对。我们敦促国际社会继续对这种不可接受和危险的行为表示反对，并向中共明确表示我们将让其负责。美国将继续与我们的东南亚盟国和伙伴站在一起，抵制中国为建立南中国海的统治权而进行的强制性努力。”

此前，美国国务卿蓬佩奥10日在参加东盟外长视频会议时呼吁，各国合作反对中方的霸凌行为，并重新审视与中国国有企业的经济往来。北京方面，中国外长王毅9日在参加这一会议时发言称，“美国出于自身政治需要，直接介入本地区领土和海洋争端，不断炫耀武力，强化军事部署，正在成为南海军事化的最大推手”。他称，“美国干扰中国和东盟国家协商解决争议的努力，挑动地区国家对立对抗，正在成为损害南海和平的最危险因素。”