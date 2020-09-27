王毅据报最快下月访日 拟与菅义伟会面

日本政府的消息人士9月27日向媒体透露称，中国外交部长王毅计划最快于下月到访日本，并与日本外交大臣茂木敏充会谈。据悉，王毅在日期间还拟与日本新首相菅义伟会面。

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日本放送协会（NHK)和《日本经济新闻》周日报导，来自日方的一名消息人士透露称，王毅预计最早将在10月到访日本与茂木敏充会面。此外，目前双方还在协调菅义伟与王毅之间的会谈。会谈若实现，将是菅义伟自9月16日就任首相后首次与中国政要直接会晤。上周五（25日） 菅义伟与中国国家主席习近平举行了电话会谈，就寻求两国高层接触以促进地区和国际稳定达成一致。

据日本共同社随后报导，菅义伟在与习近平通话时说“日中关系的稳定对地区及国际社会而言极其重要，希望共同负起责任。”此外，日方官员透露称，菅义伟还在与习近平的通话过程中关切香港、钓鱼岛、东海局势等议题。新华社25日报导说，习近平强调，“中日共同肩负着维护世界和平稳定发展的重要责任”。

值得注意的是，菅义伟在上任首相后第一位选择通话的外国领导人是澳大利亚总理莫里森，随后他才与长期盟友美国总统特朗普进行了通话。菅义伟向媒体介绍他向特朗普表示，美日同盟是“地区和平和稳定的基石”。菅义伟称，特朗普在通话中告诉他两国之间的同盟应得到进一步的强化。菅义伟回应指，欢迎特朗普在一天的24小时内随时与其通电。

有消息指，美国国务卿蓬佩奥也将于10月，并会最快在月初到访日本。他对日本的访问是因为日方据报正在协调美日印澳四国第二次外长会议于东京举行。如若计划落实，蓬佩奥预计也将会与菅义伟会面。

作为菅义伟的前任及上级，刚卸任首相一职的安倍晋三近日在接受《日经》采访时回顾其任内的外交成绩指，特朗普在竞选美国总统时曾表示要从远东撤军、修正日美同盟，这让日本外交面临十分紧张的局面。但安倍在特朗普就任之前向后者阐述了中国给日美同盟带来的危机，这是直至他卸任前，日本都能与美国构建稳固关系的起点。

安倍晋透露称，当时他曾拿出中国和东亚形势的图表来说服特朗普。特朗普问道，"中国从何时，以什么样的速度增加军费？"面对特朗普的提问，安倍回答说，中国从近30年前开始，军费扩张了约40倍。据他描述，特朗普对这一答案显得十分吃惊。安倍还列举中国海军潜艇的数量，暗示其目标是驻扎日本的美国海军第七舰队。"这不仅仅是东京的问题，也是华盛顿的问题。"

安倍称，那次会面的目的之一就是"确保能与特朗普一起打高尔夫"。两人随后陆续开展了五次"高尔夫外交"、总计会面14次。安倍还谈到，特朗普后来经常说，"朝鲜只是短期问题，中国才是长期问题"。