韩国公务员海上遭朝鲜射杀焚烧案 压力增大首尔寻尸引发两韩紧张

朝鲜27日要求韩国立即停止侵犯领海搜索被朝军射杀的公务员，并表示朝方也将寻找遗体，已经想好移交韩方的程序和办法。

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据韩联社今天报道，朝鲜警告韩方莫犯领海，计划自行搜索归还遗体。朝中社当天刊发题为《警告南朝鲜当局》的文章指出，韩方25日起出动大量舰船擅自越过西部海域海上军事分界线，势必激起朝方的警惕，可能引发新的紧张局势，朝方决不对韩方侵犯领海的做法袖手旁观。

不过，朝方一般声称的领海划定标准和韩方不同，所谓侵犯领海的说法站不住脚。韩方按等距离线法划定了西部海域北方界线（NLL），而朝方1999年单方面公布位于北方界线以南的海上警备界线。因此韩朝2018年讨论在西部海域北方界线两侧划设和平水域时，也就此相持不下，在当时达成的“九一九军事协议”中只提到北方界线，没有明确海界。

韩联社说，稍早韩国海洋警察厅27日表示，当天在延平岛海上集中寻找被朝鲜射杀的公务员A某的遗体和遗物。海警出动4艘500吨级舰艇、3艘300吨级舰艇、6艘小型舰艇和2架飞机，海军则出动16艘舰艇和4架飞机展开搜查。

朝中社当天刊发题为《警告南朝鲜当局》的文章指出，韩方25日起出动大量舰船擅自越过西部海域海上军事分界线，并要求韩国立即停止侵犯领海搜索被朝军射杀的公务员。但是海警方面表示，海警只在北方界线（NLL）以南海面进行搜索。

另外，海警25日请求韩军提供怀疑A某弃韩投朝的证据资料，截至当天上午军方没有对此回应。海警正在对A某失踪前乘坐的渔政船内电脑进行数字取证，确认是否存在搜索朝鲜信息的浏览记录，并修复18日发生故障的船上2个监控摄像头，调查是否有人故意破损。海警还在分析GPS定位装备纪录。

据该报道称，海警24日对渔政船展开现场调查，但是未能找到A某的手机和遗书，而且船上2个监控摄像头均发生故障，无从得知失踪当天行踪。