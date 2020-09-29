伊拉克发生火箭弹袭击 造成2名妇女和5名儿童死亡

伊拉克军方当天表示，离巴格达机场不远的一栋民宅当天遭两枚火箭弹袭击，造成2名妇女和5名儿童死亡。军方声明称，亲伊朗的武装组织发射火箭弹原本是为袭击巴格达机场的美军，不料缺落到了民宅上。

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这个离巴格达机场不远的村庄(d'Al-Bouchaabane)中的很多村民愤怒地走上街头。一名吊唁死者的村民对法新社记者表示，这个村庄就像小伊拉克的缩影，如果政府无法保护它，它将如何确保整个伊拉克的安全？

伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kazimi）还没有明确表态。美国国务院发言人摩根·奥塔格斯（Morgan Ortagus）表示，亲伊朗的武装团伙是让伊拉克陷入动乱的因素。她呼吁伊拉克政府立即抓住罪魁祸首。

从8月初以来，正对美国驻巴格达大使馆、美国士兵基地、伊拉克政府后勤车队的袭击多达有40多起。

而周一晚针误射向民宅的火箭弹使得5个儿童和两名妇女丧命，这样当地的百姓痛苦不已。

美国政府近日说，如果再继续这样下去，将关闭驻伊拉克大使馆并撤出3000名士兵，除非停止火箭弹袭击。伊拉克境内近一个月来发生了一系列针对美国人的袭击。