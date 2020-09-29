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伊拉克发生火箭弹袭击 造成2名妇女和5名儿童死亡

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Des débris brûlent sur une route près de l'aéroport international de Bagdad après la chute d'une roquette.
Des débris brûlent sur une route près de l'aéroport international de Bagdad après la chute d'une roquette. © REUTERS
作者： 法广
4 分钟

伊拉克军方当天表示，离巴格达机场不远的一栋民宅当天遭两枚火箭弹袭击，造成2名妇女和5名儿童死亡。军方声明称，亲伊朗的武装组织发射火箭弹原本是为袭击巴格达机场的美军，不料缺落到了民宅上。

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这个离巴格达机场不远的村庄(d'Al-Bouchaabane)中的很多村民愤怒地走上街头。一名吊唁死者的村民对法新社记者表示，这个村庄就像小伊拉克的缩影，如果政府无法保护它，它将如何确保整个伊拉克的安全？

伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kazimi）还没有明确表态。美国国务院发言人摩根·奥塔格斯（Morgan Ortagus）表示，亲伊朗的武装团伙是让伊拉克陷入动乱的因素。她呼吁伊拉克政府立即抓住罪魁祸首。

从8月初以来，正对美国驻巴格达大使馆、美国士兵基地、伊拉克政府后勤车队的袭击多达有40多起。

而周一晚针误射向民宅的火箭弹使得5个儿童和两名妇女丧命，这样当地的百姓痛苦不已。

美国政府近日说，如果再继续这样下去，将关闭驻伊拉克大使馆并撤出3000名士兵，除非停止火箭弹袭击。伊拉克境内近一个月来发生了一系列针对美国人的袭击。

 

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