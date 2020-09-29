日外相：美日印澳四国外长会议下月6日在东京举行

日本外务大臣茂木敏充9月29日宣布，美日印澳四国外长将于10月6日在东京举行会议，以肯定对一个自由和开放的印太地区的承诺，并将探讨对抗新冠疫情的合作问题。

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除了作为东道主的茂木敏充外，美国国务卿蓬佩奥、澳大利亚外长佩恩和印度外长苏杰生都将赴日出席此次会议。据悉，四国外长曾于去年9月在联合国大会期间举行了首次会谈。茂木敏充当天向媒体表示，“在后新冠疫情的世界中，自由和开放的印度太平洋愿景越来越重要，因此我们想确认进一步加深与许多其他国家之间合作的重要性，以实现这一愿景。”

这也将是菅义伟自9月16日就任日本首相后，其任内日方举行的首个重大外交会议。此前，来自日本官方的消息人士27日向媒体透露称，中国外长王毅计划最快于下月到访日本，并会与茂木敏充会谈。双方据报还在协调王毅与菅义伟的会面。另有消息指，此次美印澳三国外长同时访日预计也将会与菅义伟会谈。

茂木敏充告诉媒体称，“四个国家的外长对地区事务都分享同样的夙愿，就各种挑战交换看法，这是及时的。”北京方面，中国外交部发言人汪文斌当天在记者会上回应指，“我们认为，和平发展、合作共赢是当今时代潮流和世界大势。任何多边、诸边合作都应当秉持开放、包容、透明的精神，而不是搞封闭、排他的‘小圈子’；都应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，而不是针对第三方或损害第三方利益。”