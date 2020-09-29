自民党干事长说：热烈欢迎习主席访日

日本自民党干事长二阶俊博在9月29日的记者会上，就因为新型冠状病毒感染蔓延而延期的中国国家主席习近平的访日指出：因为是重要的国家，应该热烈欢迎。

广告 继续浏览后续

在此之前的9月28日夜，日本首相菅义伟和二阶俊博在东京都内的中华料理店聚餐并会谈，这是菅义伟在9月16日担任首相以来与二阶俊博首次会谈。

在会谈中，菅义伟与二阶俊博就在预定于10月下旬召开的临时国会上自民党与政府的合作达成共识。

最近日本积极展开与中国及与中国对立的美国等国的外交。日本首相菅义伟在9月25日和中国国家主席习近平举行了电话会谈，同时，目前中正就中国国务委员兼外交部长王毅在10月访问日本展开协调，王毅访日时，将于日本首相菅义伟及日本外务大臣茂木敏充等举行会谈。

日本外相茂木敏充在9月29日的记者会上表明，日本、美国、澳大利亚、印度四国外长10月6日将在东京举行会谈，会谈将确认为实现安倍前首相和美国总统特朗普所倡导的“自由开放的印度洋太平洋构想”而合作。预计菅义伟将于四国外长举行会谈。

这是新型冠状病毒肺炎在全世界大流行之后，在日本国内初次召开的部长级国际会议。

菅义伟任首相以后，在中国与美国等西方国家及印度等对立的背景下，积极开展多边外交，在坚持安倍的“价值观外交”的基础上，也力争继续推进日中关系和改善及日本与韩朝关系。

菅义伟9月26日在联大一般性辩论中发表视频演说中指出：2019冠状病毒病使世界陷入了一场前所未有的危机，这也反过来促使国际社会从分裂及孤立的趋势中恢复了合作。过去75年来，面对多重挑战，多边主义变得更加强大并取得了进展。