日本防卫预算提案连续9年增长 520亿美元再创新高

日本防卫省近日向菅义伟首相领导的新政府提出了下一财政年度的军事预算方案。该方案保持了过去九年持续增长的势头，较2020财年防卫预算增长3.3%，预算申请额为54898亿日元（约520亿美元）。

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如果这一申请获批，日本防卫预算将连续9年增加。日本防卫省称，这将帮助日本军方建设应对新威胁的能力，包括在网络、太空和电磁战层面。此次日本防卫预算中，约6.9亿美元和3.4亿美元将分别用于支持新增设的太空领域及“太空态势感知监视系统”和网络安全及电磁战领域，约11.82亿美元用于弹道导弹防御领域。在太空领域，日本防卫省将配置新型光学望远镜以监测太空不明飞行物，并将增加监视卫星所需的设计研发，相关费用共计约2亿美元。

在网络安全领域，日本防卫省将调集海陆空三方面队员，新设540人左右的“自卫队网络安全防卫队”。另据日本财务省30日称，除高额的防卫预算申请外，新冠疫情及各种防灾减灾预算都在增加，日本2021财年政府预算总额恐将超过100万亿日元，将创下新高。这也是现任首相菅义伟上任后的首次防卫预算，其将在稍后得到日本国会地审议。

对此，东京国际基督教大学国际关系学院高级助理教授纳吉（Stephen Nagy）向美国有线电视新闻网（CNN）分析指，防卫省要求的预算增加虽然很大，但与东亚其他地区（包括中国和韩国及台湾）的类似军事支出涨势相符。中国官方宣布在今年5月宣布，军事预算增加6.6％，使中国的国防总支出达到至少1780亿美元。纳吉表示，“中国每年建造的军舰比整个英国军队拥有的军舰还要多。”

纳吉称，“自2000年以来，中国的军事预算每年增加大约10％，因此日本军费的增加是中国在该地区和全球范围内广泛扩大军事足迹所驱动。” 日本拓殖大学国际学部教授佐藤丙午亦指，日本军方扩大预算是对朝鲜不断上升的威胁加以回应，也是美国总统特朗普政府对日方施加压力，要求日本对自身的保护承担更多责任。他说，“（防卫省）不增加预算的时代已经结束了。”

佐藤补充说，拟议的新预算或是刚刚卸任首相一职的安倍晋三执政时的政治遗产，不应被解读为新首相菅义伟的未来国防开支计划的迹象。今年8月，日本前相河野太郎在接受CNN专访时称，“任何试图以武力改变（南海）现状的一方，都需被迫付出高昂代价。”。他强调， “南中国海的自由与开放的海事秩序，跟其他地方的一样重要。还有发生在那里的事，会引起国际社会关注。”