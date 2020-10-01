日本新防卫相岸信夫视察海上作战中心 考虑建海上反导系统

日本新防卫相岸信夫（Nobuo Kishi）今天10月1日视察海上作战中心，他表示日本安保环境快速变化，严峻程度增加。法新社说，日本面临朝鲜的威胁与中国不断扩张的地区雄心。岸信夫提出创纪录国防预算，并考虑建海上反导系统。

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据共同社消息，日本新防卫相岸信夫就任后首次视察部队。10月1日他在神奈川县横须贺市，视察了由海上自卫队各个司令部汇集而成的“海上作战中心”，出席了该中心的启用仪式。

岸信夫致辞说：“我国所处的安全保障环境以极快速度变化，严峻程度增加了。希望大家担负起把握最前线的情况，促成部队准确行动的重要职责。”

据介绍，日本海上作战中心是将海上自卫队的自卫舰队司令部、护卫舰队司令部、潜艇队等各司令部整合到同一处办公楼的统合司令部。这项安排被认为会让部队之间更方便沟通，实现高效作战指挥。

据法新社报道，岸信夫9月30日向议会提交了一项金额创纪录的新国防预算案，要求议会审议审议通过。这个相当于520亿美元，2021年4月1日开始的年度预算案，金额同比增加了3.6%。这也是日本连续第九次提高国防预算。

日本计划购买两艘新护卫舰和一艘潜艇，总金额超过16亿美元。东京还准备更新换代三菱F-2 （Mitsubishi F-2）战机，该项目在未来几年需要巨额研发经费。

不过，日本国防部并未要求政府为6月份放弃的“宙斯盾”（Aegis Ashore）陆基导弹防御系统的替代方案提供特定资金。该系统原定在日本两个地点安装，但引起当地居民的严重不安，且遇到的技术障碍可能使成本激增，目前这个项目已达42亿美元。日本政府承诺会在今年年底之前找到替代方案。

岸信夫是安倍晋三的弟弟。安倍因健康原因于9月中旬辞职之前曾再次强调需要加强日本的反导防御能力。他的继任者，前得力助手菅义伟（Yoshihide Suga）也持同样观点。新防卫相岸信夫最近表示，他正在考虑一种海上新型反导系统。