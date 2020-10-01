菅义伟10月中旬访问越南与印度尼西亚

据日本政府方面的消息，菅义伟首相在10月中旬将进行他担任首相以来的首次出访，对象国是越南和印度尼西亚。

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菅义伟在就任以后曾于澳大利亚、美国、德国和英国等的七国集团首脑、韩国、中国、俄罗斯等首脑举行电话会谈，如果这次出访计划得以实现，将是他就任首相以来的首次出访。

目前新冠病毒仍在世界范围内蔓延，日本日本政府为恢复国际商务人员往来，正在与一些国家商讨恢复商通航，并最先与越南实现了试行通航，搭载日本企业相关人士等150人的临时航班6月25日从成田机场起飞并抵达越南云屯。

在中美尖锐对立的背景下，日本现在正在与东南亚各国接近，试图建立中国以外的产业链与供应链及市场。

安倍前首相在2012年第二次安倍内阁开始以后，首选的出访地也是越南与印度尼西亚，而2006年成立第一次安倍内阁时，首先的出访对象国是中国。

菅义伟10月1日在众议院议员会馆，访问了安倍晋三前首相的事务所，与安倍举行了会谈，并传达了和各国首脑的一系列会谈情况和10月中旬将访问越南和印度尼西亚的计划。

会谈后菅义伟在首相官邸对记者们说：在一系列的首脑会谈中，大家都说：晋三的身体好吗？担心他的健康状况，因为结束了一系列的会谈，我向安倍前首相汇报了会谈的内容。