美国国务卿取消访问韩国蒙古只访日本

10月2日，美国总统唐纳德·特朗普宣布，他和妻子梅拉尼娅·特朗普的新型冠状病毒检测呈阳性，住进医院，而美国国务卿蓬佩奥原定于4日到8日历访日本、蒙古、韩国，并参加6日在东京举行的美澳日印四方外长会议，而美国国务院10月3日宣布，将取消蓬佩奥对蒙古和韩国的访问，但是访日将按原计划进行，并参加10月6日在日本举行日本、美国、印度与澳大利亚的四国外长会议。

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虽然美国总统特朗普夫妇双双感染新冠，但是蓬佩奥2日表示：自己和妻子的核酸检测结果都是阴性。

据美联社10月2日消息，蓬佩奥表示，当天自己和夫人前往克罗地亚访问，在飞机降落杜布罗夫尼克20分钟前他们就做了新冠检测，检测结果是阴性。

美国国务院没有说明蓬佩奥取消访问韩国和蒙古的原因，而舆论认为与特朗普夫妇感染新冠有关。

美国国务院表示：蓬佩奥本月之内仍然有再访亚洲的预定，访问韩国和蒙古的日程也正在进行调整。

蓬佩奥访问日本的时间是10月4日-6日，将在6日返回美国。

蓬佩奥2日表示：有关历访亚洲的日程是否适当正在继续研究，表示可能会改变一些日程，3日获悉特朗普的病情今后几天将不容忽视，处于关键时刻，可能因此决定取消了对韩国和蒙古的访问。

四国外长10月6日将在东京举行会议，会谈将确认为实现安倍前首相和美国总统特朗普所倡导的“自由开放的印度洋太平洋构想”而合作，预计菅义伟将接受四国外长的礼节性拜访或与他们分别会谈。