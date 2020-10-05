印度试射成功携带核弹头新型导弹 中媒斥威胁

中印双方冲突尚未解决，双方仍处于对峙状态，印度日前在奥里萨省沿岸成功试射可携带核子弹头的新型“英勇”飞弹，射程800公里，由于近日印度不断视射飞弹，印度方面称以对敌人产生威慑作用。印度在九月底时先是成功试射增程版的布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飞弹，十月初军方自制阿琼（Arjun）主战坦克也成功试射射程超过4公里的雷射导引反坦克飞弹，中国媒体认为，印度频频试射飞弹，是对中国军队示威。

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据联合新闻网今天引述消息报道说，印度政府高层人士向亚洲新闻国际通讯社（ANI）指出，新型“英勇”飞弹3日在奥里萨省（Odisha）沿岸试射成功，这款飞弹较现役的“英勇”飞弹更轻、更容易操作，可打击800公里外的目标，且飞弹在朝向目标飞行的最后阶段，会以超高音速飞行，让敌人不易拦截。

印度在九月底时先是成功试射增程版的布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飞弹，十月初军方自制阿琼（Arjun）主战坦克也成功试射射程超过4公里的雷射导引反坦克飞弹，中国媒体认为，印度频频试射飞弹，是对中国军队示威。

据该报道说，中国解放军与印度军队自5月初在拉达克（Ladakh）东部中印实际控制线（LAC）频频发生流血冲突，局势相当紧张，而巴基斯坦也在印巴控制线（LoC）蠢蠢欲动，让印度军队要兼顾两国威胁，负担相当大。