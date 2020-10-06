菅义伟与蓬佩奥等三国外长举行会谈

日本时间6日下午2点，日本首相菅义伟与访问日本的美国国务卿蓬佩奥举行了会谈。

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由于新冠流行，菅义伟和蓬佩奥用碰拳代替握手，然后菅义伟用英文做了自我介绍并对蓬佩奥的来到东京表示欢迎。

这是菅义伟在就任以后首次与外国要人举行会谈。在谈及安倍政权所推进的“自由开放的印度洋太平洋”时菅义伟说：这一设想作为地区繁荣与和平的愿景，在国际社会得到了广泛的共识，我所领导的政权也将坚定地推进这一设想作为基本方针。

菅义伟强调，希望在6日召开的四国外长会谈上展开畅所欲言的讨论。菅义伟指出：新型冠状病毒的扩大，让国际社会面临各种课题，希望共同具有“自由开放的印度洋太平洋”这一愿景的多国加深理解，并有必要不断积累具体的合作。

日菅义伟在会谈中表示：为早日解决朝鲜绑架日本人问题，希望美方给予全面支持。蓬佩奥表示同意。

蓬佩奥对菅义伟就任首相表示祝贺，并表示支持日本举行东京奥运会和残奥会。

会谈进行了15分钟，日本方面参加会谈的有外相茂木敏充、国家安全保障局局长北村滋；美国方面参加会谈的有美国国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿史迪威、美国驻日本临时大使代理杨戈出席可会谈。

菅义伟6日在官邸也与来日参加四国外长会谈的澳大利亚、印度外长了举行会谈。

而菅义伟在6日自民党的干部会议上，在谈及感染新型冠状病毒的美国总统特朗普已经退院时表示：可以放心了。