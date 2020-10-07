韩联社：前朝鲜驻意大利代理大使已投奔韩国

据韩联社韩联社(Yonhap)10月7日报道，2018年曾经失踪的前朝鲜驻意大利代理大使赵成吉（译音）去年7月已入境韩国。韩联社报导，韩国国会情报委员会委员长、共同民主党议员全海澈7日向媒体表示，赵成吉多次主动表达欲投奔韩国的想法，去年7月他偕同妻子入境韩国，但担心牵连仍身处朝鲜的家人，因此不愿此事曝光。

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赵成吉也是继1997年前朝鲜劳动党书记黄长烨以来，投奔韩国的朝鲜最高层级官员。对于韩朝政府是否曾就此事沟通，全海澈表示无可奉告，也未透露赵成吉失踪以来的状况、目前住处及入境韩国动机等资讯。

意大利政府2017年9月以朝鲜第六次核试为由，将时任朝鲜驻意大使驱逐出境，之后由赵成吉担任代理大使；但赵成吉在2018年11月初与妻子离开大使馆后下落不明。

朝鲜政府官员脱北投奔韩国，因涉及领域敏感，通常选择改名换姓、隐匿行踪，不过，韩国国家情报院6日就赵成吉行踪向国会情报委员会进行简报，在野党国民力量党议员河泰庆也在脸书上贴文，称赵成吉2019年入境韩国，获韩国政府保护。

外交部长康京和今天对此事被披露表示惊讶，对于赵成吉入境后的政府对应措施，康京和说，“因涉及个人状况，政府基于安全立场，会以个人意愿为最优先原则处理。”

曾与赵成吉共事、2016年投诚韩国的前朝鲜驻英国大使馆公使、国民力量党议员太永浩7日也发表声明，就“在未经赵成吉本人同意下公开其相关讯息”一事表达遗憾。

太永浩指出，证实赵成吉出逃至韩国，等于让他在朝鲜被贴上叛徒标签，据称目前已返回平壤的赵成吉女儿可能遭受残忍惩罚。意大利政府去年2月证实，赵成吉的未成年女儿已从意大利返回平壤。