疫情威胁当头 朝鲜料将办大阅兵庆建党75周年

本周六（10月10日）朝鲜劳动党建党75周年临近，尽管有新冠病毒传播威胁、朝鲜已关闭边境8个月，但迹象显示朝鲜仍将举行传统的大规模阅兵仪式，届时可能展示洲际弹道导弹等最新军事装备。

广告 继续浏览后续

美国朝鲜问题网站“38North”公布的卫星图片显示，周六的阅兵仪式很可能规模空前。拍摄于31日的平壤美林机场卫星图像显示，按金日成广场的布局建的彩排场地聚集几千兵力，附近停车场整齐地停放着几十辆运输车辆，前驻韩美军指挥官文森特·布鲁克斯（Vincent Brooks）也在大西洋理事会会议上说，“很明显，朝鲜正在筹备大事件”

除了列队正步的士兵方队、绵延不断的机动车辆，最后出场的导弹应是阅兵式的亮点，也是平壤最希望对外展示的重点。

外界也关注平壤是否会在庆祝周年之际、美国大选之前制造“十月惊奇”。法新社报道指，朝鲜在半岛局势紧张的2017年4月拥有了可载洲际弹道导弹的巨型管道。次年9月，因与华盛顿和首尔的关系缓和，平壤并未试射其洲际弹道导弹，白宫曾对此表达欢迎。但随着19年2月河内特金峰会的失败，核谈陷入僵局。而专家们相信，包括在核谈判期间朝鲜始终未停止其核计划和弹道导弹研制。去年 12月底，金正日提到朝鲜的“新战略武器”。专家预期，平壤可能会在周六的阅兵式展示一种新型战略海地弹道导弹（MSBS）或者射程可达美国本土的洲际弹道导弹，但同样也不排除平壤会选择避免激怒华盛顿的可能。

尽管有猜测朝鲜可能在美国总统大选前制造“十月惊喜”，但同时认为不可能进行导弹试射。

斯廷森中心的专家珍妮·唐认为，“利用阅兵展示而不是进行导弹试射，是一种挑衅性较低的展示方式。”

同时，阅兵仪式也具有对内宣传的作用，目的在于向朝鲜人民显示尽管面临经济困难，朝鲜仍然是一个“军事强国”。

据报道，因新冠病毒传播和系列台风侵袭，朝鲜周六的庆祝活动受到严重影响。美国国家利益中心学者哈里·卡齐亚尼斯认为，除非采取“极端预防措施”，否则数万人聚集的庆祝活动很可能助长病毒传播。而"口罩和导弹显然并不搭”。

此外，受到关闭边境的影响，导致为此次75周年献礼的平壤综合医院的建设落成被延后。为此朝鲜官员们曾受到金正恩的公开斥责。