巴基斯坦禁用TikTok 指其“含有不道德、不雅内容”

巴基斯坦电信管理局（PTA）10月9日发布公告，宣布巴基斯坦将禁用TikTok应用，理由是收到社会各界“关于（抖音国际版）TikTok不道德及不雅内容的大量投诉”。

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巴基斯坦电信管理局（PTA）在公告中称，社会不同群体对TikTok上分享“不道德/有伤风化的”内容的投诉数量大，巴基斯坦电信管理局已经发布封禁TikTok的要求。该部门表示，已“反复要求”TikTok建立有效机制控制非法的“不道德内容”、遵从巴当局的指示，但这一要求“没能得到完全遵守”。巴基斯坦当局因此决定在国内禁用TikTok。

巴基斯坦电信管理局指出，他们告知TikTok，巴基斯坦监管部门愿意开展合作。如果TikTok能够建立一个令当局满意的管理机制， 他们将重新审视这一决定。此前，巴基斯坦的对头印度已经以网络安全担忧为由，屏蔽了TikTok以及中国公司开发的其他上百种应用程序。

据悉，根据中国驻卡拉奇总领事馆经济商务处7月23日的新闻公告，7月巴基斯坦曾就“不道德及不雅内容”向TikTok发出整改令，而TikTok一天后就作出了回应。当时TikTok发言人就明确表示，已经遵照巴方要求删除了370余万条涉嫌违规的内容，并强调将保护用户免受不良内容的侵害，同时加强与巴方监管部门的沟通。

TikTok发言人曾回应称，维护安全积极的网络环境是平台的首要任务，平台将采取多种技术手段，依据法律和社区规则对内容进行严格把关，同时采取删除不良视频、封停账号等手段对违规行为进行处罚。同时平台还建立起一键举报机制，允许用户和监管方对涉嫌违规的内容进行举报。而针对巴国政府的再次发难，TikTok目前尚未对该公告作出回应。