日本抗议中国海警船接近日本渔船

日本官房长官加藤胜信在10月12日午前的记者会上，就10月11日上午，在冲绳县石垣市的钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）的大正岛海上，日本认为是领海的区域，中国2艘海警船相继进入,显示出要接近该岛海面上的日本渔船（9·7吨，船员3人）的动向一事表示：已经通过外交途径向中国方面提出强烈抗议。

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加藤胜信指出：中国海警船直到现在还停留在日本领海之内。在现场海域，海上保安厅的巡视船面向中国海警船，反复要求其马上停止接近日本渔船的行为，并立即退出日本领海。

加藤指出：我们通过外交途径，通过东京和北京两个方面向中方提出了强烈抗议，并强烈要求中国方面马上停止接近日本渔船的行为，并立即退出日本领海。

加藤指出：对于中国，我们将继续冷静、毅然地加以对应，对尖阁诸岛周边的警戒做到万无一失。

关于被中国海警船追逐的日本渔船，加藤指出：在周围配备了巡视船，保证了渔船的安全。

中国海警船进入日本认为是领海的区域是8月28日以来首次。 今年5月以后，相继发生日本渔船在钓鱼岛水域进行捕鱼作业时遭中国海警船追逐的动向，5月、7月、8月都有过这样的事例，而此次接近日本渔船，是今年的第4次，而9月上旬，日本渔船在钓鱼岛海域作业时，中国海警船没有进行追逐。