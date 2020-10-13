今年日中韩首脑峰会难以进行

今年预定在韩国召开的日中韩首脑会谈，虽然韩国方面表示努力在年内举行，但是日本政府方面已通知韩国，只要日韩之间有关战时强征朝鲜半岛劳工问题得不到很好的解决，菅义伟首相去韩国赴会将很困难。

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日中韩三国首脑会议定期在日中韩三国间轮流举办，2019年12月24日，第8届日中韩首脑峰会在中国成都举行，当时的日本首相安倍晋三、中国国务院总理李克强与韩国总统文在寅参加了峰会。

今年三国首脑峰会的轮值国为韩国，但是日本目前已通过外交途径向韩国方面转达，只要围绕强征劳工问题不见好转，菅义伟首相赴韩参加峰会将是困难的，但是日方没有否定如果菅义伟首相不能赴韩参会，可以进行视频会议的可能性。

韩国最高法院2018年10月30日作出终审判决，对4名韩国人状告日本企业，在朝鲜半岛处于日本殖民统治时期遭日方强迫从事严酷劳动一案，命令被告日本企业日本制铁公司（原新日铁住金）赔偿原告每人1亿韩元（约合人民币245万元），如果日本企业不做出赔偿，将会扣押该企业在韩国的资产。目前该公司在韩国国内资产已被扣押。视为该公司已接到韩国大邱地区法院普冲分院发出的扣押命令决定等相关文件的“公告送达”已于8月4日生效，目前正朝着向原告方发出资产“出售命令”的方向发展。当地时间8月7日上午，日本制铁公司向韩国大邱地方法院浦项分院正式提起上诉。被扣押的对象资产为新日铁与韩国钢铁巨头浦项钢铁合资公司“PNR”的股份，目前韩方法律部门正在推进资产出售手续，预计发出出售命令将在12月上旬以后，日本政府指出“只要存在把资产变现，首相就无法访韩参加峰会”

日韩在此问题上骑虎难下，日本认为韩国政府应该负责，韩国认为法律判决政府无法干涉，因此年内举行三国首脑峰会很难。