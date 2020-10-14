日本官房长官反驳王毅对“亚洲的北约”的批判

日本官房长官加藤胜信在14日的记者会上，对于中国国务委员兼外交部长王毅对美日澳印四国推进“自由开放的印度洋太平洋战略”的批判进行了反驳。

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当地时间2020年10月13日，中国国务委员兼外长王毅在吉隆坡同马来西亚外长希沙慕丁举行共同记者会。有记者问及中方如何看待美国“印太战略”对东亚合作的影响时王毅指出：

美国所提出的“印太战略”，事实上是以“美日印澳”四国机制为依托，企图构建所谓印太版的新“北约”。这一战略所鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位和霸权体系。这一战略违背东亚合作中的互利共赢精神，冲击以东盟为中心的区域合作架构，损害东亚和平与发展的前景。这一战略本身就是巨大的安全隐患，如果强行推进，不仅是历史的倒退，也将是危险的开端，相信各方都会对此保持足够的清醒和警惕。

为此加藤胜信指出：这并不是以特定的国家为对象的。这是一个在高质量的基础设施建设、海洋安全保障、反恐对策等问题上，为了研究具体的合作方式，进行广泛讨论的机制。

日本、美国、澳大利亚、印度四国外长6日在东京召开会议，针对海洋活动频繁的中国，就为推进“自由开放的印度太平洋”构想加强合作达成一致。

在记者会上，加藤针对中国海警船从11日进入钓鱼岛水域，持续在日本认为是“领海”的海域长达57个小时，达史上最长一事指出：这是非常遗憾的。今后也将在坚决保卫我国的领土、领海、领空的方针之下加以对应。