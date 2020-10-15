吉尔吉斯斯坦总统辞职

吉尔吉斯斯坦总统新闻局15日发布消息说，总统热恩别科夫已决定辞职。他表示：如果局势恶化，当局将不得不使用武力，会出现流血伤亡，“我不想成为吉尔吉斯斯坦历史上一个造成流血伤亡、朝自己的公民开枪的总统“。现总理代理他的职务。

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当地媒体援引总统新闻局的消息报道，热恩别科夫(Sooronbaï Jeenbekov)在就辞职发表的讲话中说：“昨天，吉尔吉斯斯坦议会批准了政府的组成，我签署了相关任命的总统令，但这并没有缓解紧张局势。”他说：“要求我立即辞职的呼声仍在继续。”

热恩别科夫强调，对他来说，吉尔吉斯斯坦的和平、国家的完整、人民的团结和社会的安宁是最重要的。

他同时表示，首都比什凯克的社会政治局势仍然紧张。他呼吁总理扎帕罗夫和其他政界人士让他们的支持者撤离首都。

热恩别科夫14日会见了新任总理扎帕罗夫。扎帕罗夫在会见中表示，热恩别科夫应在当晚辞职。热恩别科夫14日则表示，他将在议会举行重新选举后辞职。

因对本月4日议会选举初步结果不满，吉尔吉斯斯坦多个落选政党5日在首都比什凯克市中心阿拉套广场举行抗议集会，要求取消选举结果并要求总统热恩别科夫下台。当晚，示威者闯入总统办公室和议会所在地“白宫”并与警方发生冲突。吉中央选举委员会6日宣布议会选举结果无效。9日，吉中央选举委员会宣布将在11月6日前确定议会重新选举时间。