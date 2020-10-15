日本学术会议遭指间接支持中国千人计划 负责人斥恶劣谣言

对于日本学术会议向中国政府海外人才支援项目“千人计划”提供合作的看法，学术会议前会长大西隆15日进行了否认。他出席立宪民主党等在野党在国会内召开的联席听证会，反驳说“完全无关。性质恶劣的谣言在流传”。

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拒共同社今天报道称，学术会议前会长否认对华合作，称是恶劣谣言。

拒该报道，千人计划被指被中国用于军事。自民党内出现了列举学术会议与中国科学技术协会签署了合作备忘录，“可能正在间接提供合作”（税制调查会长甘利明语）的意见。

大西在说明称备忘录写了交换出版物和会议信息之后，强调“未基于备忘录展开过活动”。围绕学术会议的活动，大西对于声称近年来没有给出答复的自民党内意见强调说，“政府没有进行咨询，所以没有给出答复”。他还表示学术会议提出了建议。关于每年投入10亿日元（约合人民币6385万元）国费，他指出津贴等会员拿到的金额“平均下来，每人每年8万日元左右”。

该报道称，对于拒绝任命会员候选人问题，大西主张说：“作为拥有任命权的人，首相菅义伟负有说明责任。”他批评称自民党设为焦点的组织的应有方式是另一个问题。

在野党计划基于该听证会，揭示自民党主张并不妥当。在听证会上，内阁府负责人被问及官房副长官杉田和博是否与拒绝任命问题有关，回答称“一般而言，他负责首相官邸内的综合协调工作”。在野党将继续要求杉田在国会回答质询。