日本首相菅义伟将访问越南，外传日本将签署允许对越南出口国防设备与技术的协议。越南外交部发言人黎氏秋姮15日未正面回应，仅称双方将在防务等领域深化务实合作。国营的越南通讯社（VNA）报导，菅义伟18日至21日将访问越南及印尼。英文网站“日经亚洲”（Nikkei Asia）表示，日本即将签署协议，允许日本对越南出口国防设备及技术，以加强印太国家对抗中国海事发展的能力。

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越南外交部发言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，菅义伟访问期间将与越南总理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）就包括防务在内的一系列领域合作进行讨论，在多边架构下深化、加强务实的防务合作，在维持和平的领域上配合与有效展开各项合作。

黎氏秋姮说，越南坚持奉行和平与自卫的国防政策，近年来越日广泛战略伙伴关系正积极发展，涉及的领域包括投资、贸易、文化、教育、防务与安全等。

谈及越南在印太战略中所扮演的角色时，越南外交部以书面补充回应，越南与东南亚国家协会（ASEAN）各国最近已对印度洋太平洋地区展望（AOIP）提出东协愿景，并列出优先合作领域和原则，建立一个以东协为中心的开放、透明、包容与基于规则的区域架构，促进区域合作倡议等。

越南外交部表示，越南希望并欢迎在尊重国际规则、法律及各国正当权益的基础上，各种有助此区域和平、稳定、合作与发展的倡议，确保东协对正在形成的区域结构发挥核心作用。

菅义伟这次访问越南别具意义，因为这不仅是他就任首相一个月后的首次出访，也是日本新任首相连续第2次选择越南作为首访国家，此事近日引发越南媒体广泛讨论。

日本是越南重要的外资来源国之一，越南媒体分析，在全球与各区域针对后疫情时代做出应对与准备之际，菅义伟将与越南讨论双方经济合作方向，并不可避免地会触及南海议题。