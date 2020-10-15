朝鲜核武器与导弹部队司令传换人

据韩媒说经确认，全权负责朝鲜核与导弹的战略军司令官由金乐谦大将（四星）换成了金钟吉上将（三星）。朝鲜中央电视台在10日播出的劳动党建党75周年阅兵式视频中，将金钟吉上将介绍为战略军司令官。此外，过去3年里，朝鲜更换了整体军团长的90%以上，新设了“金正日军政大学”。韩国政府一位有关负责人说：“尚未掌握金钟吉的情况。”

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据朝鲜日报报道称，朝鲜负责核武器和导弹的司令官换成金钟吉。消息说，本月10日，在朝鲜劳动党建党75周年阅兵式上，战略军司令官金钟吉正在向主席台敬礼。

前任司令官金乐谦从金正恩执政第一年的2012年开始，陪同金正恩视察战略军部队及导弹发射的试验现场。尤其是在“火焰和愤怒”时期的2017年8月9日，金乐谦在战略军司令官声明中声称，将最终完成用“火星-12型”导弹包围关岛射击的方案，并向金正恩报告。

据该报道说，专家们推测金乐谦被替换的时间是在5月底。金正恩在当时举行的劳动党中央军事委员会扩大会议上提到了加强“核遏制力”和重新整顿朝鲜军机构和职务制度、为扩大防御力量编制新部队等。韩国国防安保论坛委员申宗雨（音）表示：“随着朝鲜改编军事机构和职务制度，还替换了战略军司令官也。战略军和炮兵武装的联合作战力量将会得到加强。”韩国政府一位有关负责人说：“尚未掌握金钟吉的情况。”

朝鲜日报说，据悉朝鲜自2017年以来更换了90%以上的军团长。只有驻扎在两江道的第12军团长没有被替换。