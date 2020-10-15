泰国政治动荡 学生诉求民主改革

泰国通讯社发布新闻称：泰国总理巴育.占奥察（Prayut Chan-ocha）10月15日凌晨2点签署紧急命令，宣布首都曼谷自凌晨4点起进入非常紧急状态，授命泰国副总理巴逸·翁素万上将负责执行维安任务。随后，负责发动“10.14反政府集会”的人民团体5名核心领导人先后遭拘捕。

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10月14日，泰国首都近万名响应反政府学生集会的示威者在政府官邸前聚集，抗议者提出3点呼吁：第一要求巴育辞职；第二要求国会召开紧急会议讨论修宪议案；第三要求实行王室改革。泰国报纸媒体次日刊出评论性标题称：学生提出诉求 巴育无法履行。民间风传近期或将发生新一轮军事政变。

据悉，14日当天还有另一个高呼“王室至上”的黄衣团体同步举行集会。集会者一度因“王室车队”经过时另一方摆出示威手势而发生斗殴。

根据女学生领袖胧（@pnasyaarungeecchng）被捕前发布视频透露，反政府示威活动仍将继续进行，呼吁支持者们15日下午4点继续在四面佛附近拉巴颂街头举行示威集会。社交媒体推特扬言人民团体准备了第二代乃至第三代学运领导人，不会因为核心骨干被捕而停止示威抗议。泰国主要反对党（Move Forward Party）发表声明，支持这次追求民主的民众集会。

另悉，中国外长王毅15日到泰国访问。泰国总理巴育亲自接见，双方就新冠疫苗、一带一路计划、东部经济走廊（EEC）投资项目等进行会谈。