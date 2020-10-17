埃尔多安：黑海再发现天然气

土耳其总统埃尔多安10月17日宣布，钻井船征服者号在黑海又发现850亿立方公尺天然气储量，使得已发现的黑海天然气总量达4050亿立方公尺。

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阿纳多卢新闻社（Anadolu Agency）报导，登征服者号（Fatih）视察的埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）17日宣布：“萨卡亚气田（Sakarya Gas Field）代号Tuna-1钻探区天然气总储量达4050亿立方公尺…在黑海发现的储量是我国截至目前最大碳氢化合物能源。”

埃尔多安8月21日宣布，征服者号在北部岸外约100海里的黑海发现天然气储量达3200亿立方公尺，目标于2023年开始对巿场供应黑海天然气。

他17日表示，征服者号8月在黑海发现的3200亿立方公尺天然气储量让土耳其“非常高兴”，现在又传出更多好消息。

《每日晨报》（Daily Sabah）报导，征服者号目前在Tuna-1鑽探区作业。消息人士指出，黑海天然气计划于2023年1月供气，2025年起年供气量可望达150亿立方公尺。

土耳其目前碳氢化合物能源需求几乎完全仰赖进口，发现黑海天然气可望提振政府财政，也有助舒缓经常对里拉汇率造成压力的长期经常帐赤字。