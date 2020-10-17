日本首相菅义伟向靖国神社奉纳供品

10月17日至18日，是日本靖国神社举行秋大祭的日子，日本首相菅义伟17日以“内阁总理大臣 菅义伟”的名义供奉了被称为“真榊”的供品。

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菅义伟担任官房长官期间未供奉过“真榊”，此次是仿效了在例行春秋大祭向靖国神社供奉“真榊”的前首相安倍晋三的做法。他在安倍政权的7年零8个月的时间里一直任官房长官，但是从来没有向靖国神社奉纳过供品。

日本众议院议长大岛理森、厚生劳动大臣田村宪久、世博担当大臣井上信治当天也向靖国神社供奉了供品“真榊”。

在靖国神社的例行大祭中，每年的“春大祭”和“秋大祭”是靖国神社最重要的祭祀。今年为了防止新冠病毒感染，秋大祭的时间从往年的3天缩短为2天。

菅义伟在自民党2011年下野之时，曾直接参拜靖国神社，2012年安倍任首相以后，菅义伟一直就任官房长官，这以后一直没有直接参拜。

往年靖国神社春秋大祭和“8·15”终战纪念日都会参拜靖国神社的跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”（会长：前参院副议长尾辻秀久），今年继春季的例行大祭和8月15日的终战日之后，秋大祭也放弃了进行集体参拜，据悉是为了防止新冠感染。

今年的春大祭时，由于政府因新冠疫情要求避免外出，安倍内阁所有阁僚均未参拜，到本稿截稿时为止，还未见有菅义伟内阁阁僚参拜。

韩国外交部发言人对日本首相菅义伟17日以“内阁总理大臣 菅义伟”的名义供奉了被称为“真榊”的供品表示“深深的遗憾” 。

他指出：日本的领导人对于美化侵略战争，合祀战争犯罪者的靖国神社奉纳供品，表示“深深的遗憾”。

中国新华社17日发文指出：靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯。中方坚决反对日本政要的错误做法，也敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。（法广特约记者楚良一发自东京）