朝鲜阅兵弹道导弹遭指或模型充数

韩联社引据一名专家对朝鲜新型洲际弹道导弹（ICBM）进行的初步分析结果说，朝鲜在劳动党建党75周年阅兵式上公开的新型洲际弹道导弹重量约100吨，将其装载至移动发射车（TEL）运往发射地点难度较大。鉴于此，该导弹可能是旨在对外炫耀武力的“实体模型”。

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据韩联社今天引述韩专家说：朝鲜新导弹或重100吨，载运难度高。韩国航空大学教授张泳根16日在向韩联社发来的初步分析结果中指出，推测新型洲际弹道导弹长23米左右，直径2.3~2.4米，二级助推器使用液体推进剂。新型导弹被载于11轴移动发射车意味着其重量较“火星-15”号大幅增加，搭载液体推进剂时重量将达100吨左右。鉴于此，用移动发射车将其运往发射地点有相当难度，因此更适合采用固定导弹发射井。

张泳根表示，新型洲际导弹貌似为多弹头导弹，但朝鲜是否已实现多弹头洲际弹道导弹所需的弹头母舱（PBV）的轻量化仍是未知数。他指出，朝鲜官媒并没有使用“火星-16”号这一名称，据此推测，新型导弹尚未达到分导式多弹头技术（MIRV）水平。

据该报道，另外张泳根指出，朝鲜新型潜射弹道导弹（SLBM）长度比“北极星-3”号短1米，为7.2~8米，其直径依然为1.6~1.7米，似乎已处于实战部署或试射阶段。