泰国大学生不顾禁令连续第三天示威

在泰国，首都曼谷周六又有上万人不顾禁令，集会示威。一天前，示威大学生周五晚被警方强行驱散。二十多名召集人被捕，其中两人有被判终身监禁的风险。

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据本台RFI记者Carol.I周六早上（2020年10月17日）发自曼谷的报道，冲突持续了近四个小时。在夜幕降临后，警方使用了催泪瓦斯ˎ 高压水炮驱散人群。水中加了会在衣服上留下斑迹的蓝色颜料。这便于让强制机关在必要时，辨认逃跑的示威者，予以抓捕。

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四个月抓捕了二百人

在过去48小时，二十多名示威运动的召集人被捕，并且依然还在狱中。自四个月前发起示威以来，已有二百人被捕，其中两人此前本周三（10月14日）曾对一辆乘坐着泰国王后与王子的车子摆出示威运动的手势。这两人现在面临被判16年徒刑，甚至终身监禁。

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集会地点示威者保密

示威者没有放弃，但改变了策略。为了避免再次发生遭警方包围的情形，原定当天下午集会的地点在事前予以保密，直到最后一刻才对外公布。

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