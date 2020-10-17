当地时间14日，韩美两国在美国国防部举行的第52届韩美安保协议会（SCM）上就防卫费分担金等问题发生了冲突。在今年的联合声明中，应美方要求时隔12年删除了自2008年起一直写明的“再次确认将驻韩美军维持在当前水平的承诺”的语句。原定举行的韩美防长的新闻发布会也因故取消。最近，两国在Quad等待解议案上立场差距不断拉大，美国的不满情绪浮出水面。

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据朝鲜日报报道，韩美联合声明12年来首次删除“维持驻韩美军”的语句。据该报，14日举行的第52届韩美安保协议会（SCM）无论是形式，还是内容都引发了争议。会上还可以感知到美国施压要求上调防卫费分担金，以及暗示将裁减驻韩美军的立场。加之，韩美防长的新闻发布会因美国的“内部原因”而被突然取消。对此，有分析认为，由于两国在各项待解议案上的立场差异愈发明显，引爆了美国的不满。

当天最大的待解议案是防卫费分担金问题。美防长在总括发言中便表示：“防卫费负担不能不公地落到美国纳税人头上，且为了保障美军在韩半岛的稳定驻扎，有必要尽快达成协议。”而徐旭在总括发言中并未提及防卫费问题。

美防长埃斯珀当天提及“美军的稳定驻扎”似乎有意暗示在今后的韩美关系中，驻韩美军可能成为变量，而非常量。美国还表明立场称，将把以韩半岛防御为目的的“补充战斗力（bridging capability）”与韩国军队的武器获取计划联系起来。联合声明中称：“需要理解韩国的获取计划。”

据分析，美国在SCM上表露不满反映了最近在各个领域都出现摩擦的韩美关系的氛围。但华盛顿的外交消息人士表示：“反华活动已经形成了超党派氛围，无论特朗普能否连任，施压力度都会不断提高。”全权负责反华经济同盟经济繁荣网络（EPN）实际工作的美国国务院副国务卿凯斯·克拉奇当天接受媒体采访时表示：“中共总是盯着软柿子，但如果世界团结起来，就无法报复”，“令参与中国‘一带一路’的（发展中）国家陷入荒废的大流行即将到来。”他还表示：“韩国为了本国的安保必须加入清洁网络。”

据该报道，韩国总统府青瓦台国家安全室长徐薰访美会见了白宫国家安全顾问，还计划同美国国务卿蓬佩奥举行会晤。