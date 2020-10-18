印度内政部长沙阿：没有人能夺取印度领土

印度内政部长阿米特·沙阿（Amit Shah）10月17日在接受采访时表示，由莫迪总理领导的印度政府正在采取一切可能的军事和外交措施，以解决在拉达克地区与中国之间持续的边境对峙，并致力于保护印度的主权和安全。

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沙阿在采访中称，印度国防部队随时准备应对任何形式地侵略。中国国家主席习近平13日在视察解放军海军陆战队时表示，“要把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态。”虽然有报道认为他的这一言论指的是台湾问题，但其还是得到了不少印媒地高度关注和报道。沙河在采访中强调，“我们对每一寸土地都保持警惕，没有人能夺走它……我们的国防部队和领导层有能力捍卫国家的主权和边界。”他补充说，“每个国家总是为战争作好准备。这是维持军队的目的-回应任何形式的侵略。“他谈到，“我并不是在提及任何具体评论时说这句话，但印度的国防部队始终准备就绪。”

沙阿称，中印两国军方正在互相对话，双方的外交交流渠道也在开放。据悉，中印第七轮军长级会谈已在12日于楚舒勒举行。双方在会后的联合声明中表示，已同意继续对话，以达成双方可接受的解决方案，以使两国军队在拉达克东部地区早日脱离接触。采访中，沙阿还被问到印度是否应改变对西藏和台湾的政策，以回应中国对拉达克和阿鲁纳恰尔邦（藏南地区）的主权主张。他则回答说， “在这里讨论这个问题是不正确的”。他表示，这是一个非常复杂的问题，影响深远。 沙河指，印度国防部长辛格（Rajnath Singh）和外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）已在议会的相关讨论中明确阐述了印方地对华政策。他说，“我认为这就够了，与中国的对话正在进行中”。

另据印媒“Livemint”报导，据知情人士透露，印度已紧急从美国购买了高海拔作战装备，这标志着印方就为缓解与中国边界紧张局势的谈判陷入僵局而正准备延长冬季部署。据悉，印方对美国军用物资的采购是依照两国在2016年8月签署的美印《后勤交换协议备忘录》。报导指，印军此前主要从欧洲和中国进口这类装备。印军方面则未对相关质询作出回应。