泰国青年持续示威 当局表达对话意愿

面对当局宣布紧急状态，泰国青年无视禁令，周日继续示威。集会者要求政府下台，改革君主制政体，释放被判学生领袖。示威召集方包括曼谷法政专业的学生团体。官方已表示，愿意对话，寻求解决办法。

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据本台RFI记者Carol.I周日（2020年10月18日）发自曼谷的报道，召集人在最后时刻才向示威者宣布集会地点，分散在多处，以分散警力。数以千计的年轻人社交网络上看到呼吁后，会在很短的时间里涌向集会地点。

泰国示威灵感源自香港

参照香港示威模式，泰国调整他们的策略，要求示威民众去游行，避免与警方冲突，避免警方抓人。一名女示威表示，警察用水炮和催泪瓦斯对付示威人群，示威者防卫没有武器，只有雨伞。

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曼谷街头压力依然升高。夜幕降临，人群中在免费发放头盔ˎ 帽子和防催泪瓦斯保护镜，为之后可能发生了警民冲突做准备。如果周六没有发生暴力，周日则将有新的动员。

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泰国官方表达对话意愿

另据亚洲中文媒体的综合消息，泰国示威者周日冒雨集会，要求释放被捕的学生领袖。这一集会的召集方，包括泰国法政专业的学生团体。泰国官方表示，愿意对话，共同寻找解决办法。

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